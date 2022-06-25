В Саратовской области зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии заболело 254572 человека.

Выздоровело всего 247804 человека, за прошедшие сутки - 51. На стационарном лечении находятся 215 человек, на амбулаторном - 626.

Наибольший прирост заболевших отмечается в Саратове. Наибольшее число инфицированных коронавирусом в возрастной группе 65 лет и старше - 18 человек. У трех заболевших зафиксирована пневмония.

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