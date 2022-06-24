скриншот с сайта

Еще один саратовец попал в список экстремистов. Обновленный список сегодня появился на сайте Росфинмониторинга.

В федеральный перечень экстремистов и террористов попал 37-летний Руслан Джапаров из города Балашова Саратовской области.

Вперечне ведомства числятся граждане, подозреваемые в экстремизме или терроризме, а также осужденные по этим статьям. Для них введено ограничение. Человек из перечня может снять со своих счетов максимум 10 тысяч рублей в месяц для себя и столько же – для каждого из членов семьи, у которых нет доходов.

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