После «Розы ветров - 2022» в Саратове продлят работу общественного транспорта

После «Розы ветров - 2022» в Саратове продлят работу трамваев, троллейбусов и автобусов, об этом сообщает городская администрация.

26 июня, после завершения праздника с 00.00 часов до 1.00 часов будут ходить дежурные автобусы от следующих остановок:

- ул. Кутякова/ул. Радищева, маршруты: № 2Д, № 83, № 3, № 11, № 33, № 73, № 95;

- ул. Горького/ул. Сакко и Ванцетти, маршрут № 110;

- ул. Чапаева/пр. Столыпина: маршруты: № 6, № 53, № 90.

Трамваи №№ 3, 9, 10, 11 будут также ходить дольше от Мирного переулка, как и троллейбусы № 4 и № 2 с Музейной площади и улицы Лермонтова соответственно.

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