В Саратове семилетний мальчик выпал из окна

Сегодня, 24 июня, в Волжском районе Саратова семилетний мальчик выпал из окна. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел по адресу Чернышевского, 180. Ребенок выпал из окна первого этажа пятиэтажного дома, но самостоятельно вернулся домой. Родители вызвали ему «скорую».

Пострадавший поступил в состоянии средней степени тяжести.

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