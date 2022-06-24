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Происшествия24 июня 2022 12:05

В Саратове семилетний мальчик выпал из окна

Наталия Калинина

Сегодня, 24 июня, в Волжском районе Саратова семилетний мальчик выпал из окна. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел по адресу Чернышевского, 180. Ребенок выпал из окна первого этажа пятиэтажного дома, но самостоятельно вернулся домой. Родители вызвали ему «скорую».

Пострадавший поступил в состоянии средней степени тяжести.

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