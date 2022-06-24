Хвалынск

Вячеслав Володин порекомендовал местным властям развивать Хвалынск. Сегодня, 24 июня, об этом сообщили в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

- Около 170 тысяч человек посетили Хвалынск за 5 месяцев этого года, его нужно активнее развивать, создавать условия для внутреннего туризма, - заявил Володин и предложил разработать концепцию создания на базе санатория «Пещера монаха» центра отдыха и реабилитации.

- Создайте концепцию, составьте план-график, чтобы в течение 2 лет все было решено, – обратился Володин к местным властям.

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