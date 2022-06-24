Кладбище

В Саратове обнаружено нелегальное кладбище. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, на кладбище поселка Красный Октябрь хоронили без соответствующих документов. Кроме того, участок не был поставлен на кадастровый учет, и его границы не были установлены документально.

— Вышеуказанный земельный участок является государственной собственностью и самовольно занят захоронениями, - подчеркнули в прокуратуре.

В связи с этим в суд с иском о возложении на администрацию города обязанности провести межевание земельного участка, поставить его на кадастровый учет и провести государственную регистрацию права муниципальной собственности обратилась прокуратура.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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