Старший сержант из Озинского района награжден орденом Святого Георгия-Победоносца

Салават Мурзагалиев

Салават Мурзагалиев, солдат из Озинского района Саратовской области был награжден орденом Святого Георгия-Победоносца. Николай Панков отметил мужество героя и напомнил о наших выдающихся земляках в своем Телеграм-канале «Пара слоV».

- Гвардии старший сержант Салават Мурзагалиев родился в поселке Синегорский Озинского района. Он был награжден орденом Святого Георгия-Победоносца. Он проявил мужество, отвагу и героизм в ходе боевых действий под Красным Лиманом во время специальной военной операции на Украине.

Наша земля всегда была богата героями: легендарный комдив Иван Панфилов, политрук Василий Клочков, летчики Виктор Талалихин и Марина Раскова родились здесь. У них есть достойные приемники, - заметил Николай Панков.

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