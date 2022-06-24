В Саратовской области назначены новые члены территориальных избирательных комиссий

Заседание в Саратове

Назначены новые члены ТИК Дергачевского района и Кировского района Саратова.

Сегодня, 24 июня, избирательная комиссия Саратовской области провела 213 заседание, на котором принимались решения о назначении новых членов территориальных избирательных комиссий.

Предложение об избрании Рамиля Насырова новым членом ТИК Дергачевского района стояло 11 вопросом на повестке дня. Его поддержали все участники заседания.

Следующим вопросом стало назначение нового члена ТИК Кировского района Саратова. Кандидатуру Ларисы Пустоваловой поддержали единогласно.

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