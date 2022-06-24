Житель Саратова убил прохожего тяпкой по надуманному предлогу

В суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Заводского района Саратова «заступился за женщину» и убил прохожего тяпкой для капусты. Об этом сообщили в СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел ночью, 3 июля 2021 года в районе улиц Барнаульской и Кавказской. Сожительница 57-летнего горожанина позвонила ему и рассказала, что к ней пристают мужчины. Саратовец решил заступиться за даму и, взяв собой тяпку для шинковки капусты, пошел разобраться с ее обидчиками.

По пути ему попались двое мужчин. Ревнивец внезапно набросился на них и ударил одного тяпкой по голове два раза, а второго в шею. Прохожие и подоспевшие полицейские успели оттащить неадеквата, но пострадавшие получили тяжелые травмы. Один из них скончался в больнице. Обвиняемый скоро предстанет перед судом.

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