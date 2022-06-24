В Саратове приставы вынудили предпринимателя закрыть свой мини-отель

Фото: УФССП

В Саратове предприниматель закрыл свой мини-отель добровольно. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

По данным ведомства, при проверке мини-отеля в Кировском районе был установлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. Поскольку это создает угрозу жизни и здоровью персонала и постояльцев, суд обязал владельца гостиницы, индивидуального предпринимателя, устранить выявленные нарушения.

— Получив постановление о возбуждении производства, должник не исполнил решение суда добровольно, в связи с чем ему было вручено соответствующее требование. Кроме того, мужчину предупредили об ответственности в случае дальнейшего бездействия. Не став дожидаться мер принудительного исполнения, должник самостоятельно приостановил деятельность мини-отеля для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, - отметили в ведомстве.

Ожидается акт надзорных органов об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

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