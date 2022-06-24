Фото: ГИБДД

В Ленинском районе в ДТП пострадало три машины и один пешеход. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера ночью, 23 июня, в Саратове произошло ДТП.

На перекрестке проезда Героев Отечества и улицы Тархова столкнулись два авто - «Лада Веста» под управлением 20-летнего водителя и Daewoo с 24-летним молодым человеком за рулем. От удара иномарку выбросило в сторону, она врезалась в припаркованный Opel Corsa и следом в пешехода, молодого парня 20 лет.

Пешеход госпитализирован в больницу.

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