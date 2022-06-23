Фото: ООО КВС
Плановые работы на водопроводных коммуникациях Саратова завершены. Об этом сообщает ООО «КВС».
Сегодня, 23 июня, специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» завершили основные работы по установке затворов в рамках сегодняшнего планового отключения.
В частности, работы произведены в районе гостиницы «Аэропорт», по адресу: ул. Танкистов, 63 и на 6-й Пугачевском проезде.
ООО «КВС» приступает к поэтапному заполнению водопроводных коммуникаций. В обозначенные ранее сроки холодное водоснабжение потребителей будет восстановлено.
Напоминаем, что воду перед употреблением в течение 48 часов после завершения плановых работ рекомендуется кипятить.
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