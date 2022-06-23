Фото: Дмитрий Владимиров

В Саратовской области за 2022 году зафиксировано 9 случаев падения детей из окон. Об этом стало известно на брифинге минздрава. Сегодня, 23 июня, прошел брифинг министерства здравоохранения области, посвященный безопасности детей в летний период.

О противодействии «летним» детским инфекциям рассказала Елена Михайлова - главный внештатный детский инфекционист Саратовской области.

— Лето-пора кишечных инфекций, которыми чаще болеют дети, причем чаще всего виноваты родители - несут «первую ягодку» с грядки или рынка, не моя, не протирая. Тоже самое касается и бахчевых культур, которые обязательно нужно в первую очередь мыть, а еще это и тяжелый продукт, который не каждый детский организм усваивает.

— Плюс ко всему, начинаются лагеря, родителям все время кажется что детей недокормили,они им везут все что можно в передачках, торты, которые особо опасные летом на белковых и масляных кремах. Осторожнее стоит быть и с мороженым, смотреть за целостностью упаковки, — рассказывает Михайлова.

Упомянула врач и про опасность купания в загрязненных водоемах.

—В Волге пока что не купаются, купаются в прудах, где нет проточной воды, что является благоприятной средой для множества бактерий. Нельзя глотать воду, ни в коем случае. В случае отравления ребенка необходимо доставить ребенка в больницу дабы не допустить обезвоживание организма, — заключила врач.

Заместитель главного врача станции скорой помощи Юрий Резник рассказал о наиболее распространенных несчастных случаях с детьми в летний период.

— К сожалению, по большей части трагедии связаны за отсутствием контроля со стороны взрослых за поведением детей. Например, участились случаи падения детей с высоты. Виноваты родители в том числе - лето, жара, открытые окна, надежда на москитные сетки, которые дети воспринимают как опору и вылетают из окон.

Если в прошлом году зафиксировано за полгода 6 случаев падения из окон, то в этом—уже 9.

— Зафиксированы случаи утопления не только в Волге, но и на городском пляже. Это касается не только маленьких детей, но и подростков, посещающих пляжи самостоятельно в компании сверстников, — рассказывает Резник.

По словам врача, нельзя списывать со счетов тот факт, что в компаниях подростки могут употреблять алкоголь и под его воздействием границы допустимого поведения на воде могут стираться.

—Как это не парадоксально, те кто не умеют плавать - не тонут. Они попросту не лезут в воду. Чаще всего тонут те, кто думают, что умеют плавать Большая ответственность лежит на родителях и на школьных организациях, огромная просьба ко всем вам —учите детей плавать, — заметил замглавного врача

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.