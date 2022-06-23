В Саратове члена банды грабителей приговорили к 10 годам тюрьмы

Фото: областной суд

В Саратове осудили члена банды грабителей приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, 46-летний мужчина обвинялся по целому спектру статей УК РФ «Участие в банде», «Разбой», «Грабеж», «Покушение на грабеж», «Кража», «Покушения на кражу», «Незаконное хранение боеприпасов» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

Суд установил, что горожанин со знакомыми, используя свои знания систем сигнализации, полученные в ходе работы в охранных агентствах решили заниматься кражами и грабежами в июле 2008 года.

Соучастники досконально планировали свои преступления, изучая чертежи зданий и охранные системы. В период с июля 2008-го по октябрь 2020 года грабители успешно провернули более 30 разбойных нападений, краж и грабежей на территории Саратовской области и соседних регионов на общую сумму в 60 миллионов. Кроме того, банда покушалась еще на 195 миллионов рублей

В октябре 2020 года полицейские задержали одного из членов банды. В отношении остальных участников банды расследование продолжается.

Подсудимый получил 10 лет колонии и штраф.

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