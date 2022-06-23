Фото: Министерство образования

В Саратовской области появилось еще 8 «стобалльников» по ЕГЭ. Об этом рассказывает министерство образования области.

На днях, 21 июня прошел заключительный единый государственный экзамен. На текущий момент в Саратовской области 3 выпускника смогли выполнить все задания сразу по двум предметам на 200 баллов, это Кристина Степанова (СОШ № 67), Жанна Денефельд (Гимназия №4) и Мурсал Джаиранов (Гимназия №1). Русский язык на 100 баллов сдали 29 ребят, химию – 13, литературу – 21, базовую математику на отметку «отлично» написали более 40 процентов от общего числа участников экзамена.

Большими успехами отличились выпускники Физико-технического лицея №1 (Лицей занимает 70 позицию в ТОП-200 лучших технических школ России). Мария Беликова и Егор Сапожников сдали экзамен по математике профильного уровня и получили заветные 100 баллов. Выпускники смогли поделиться секретом своего успеха.

По истории 100 баллов набрал Кирилл Матисов, из СОШ №72. Четверо знатоков обществознания - Китаева Александра (школа №9 г. Энгельса), Сусанина Юлиана (школа № 2, р.п. Базарный Карабулак), Бубуруз Арина (школа №28, Балаково), Потеева Дарья (школа №72, Саратов).

Савостиков Артем, представляющий Лицей № 1 Балаковского района, единственный набрал 100 баллов по физике.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.