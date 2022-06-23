Фото: Архив КП

В Саратове из-за задержки зарплаты воспитателю детского сада возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Во Фрунзенском районе Саратова возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты воспитателю детского сада. По данным следствия, в период с мая по август 2021 года руководство детского сада не выплачивали сотруднику зарплату и прочие выплаты. Потерпевший, работавший на основании трудового договора, не получил 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело

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