В Ленинском районе на рельсах нашли тело пожилой женщины

Сегодня, 23 июня, в Ленинском районе Саратова на рельсах нашли тело женщины. Гибель пострадавшей подтвердили в региональном минздраве. Предположительно, ее сбил поезд.

- Сигнал о происшествии на Сокурском тракт на переезде в районе подстанции Трофимовский-2 поступил на пульт дежурного в 11:15, - сообщили в ведомстве.

По прибытию на место следственно-оперативной группой установлено, что на 291 км перегона Зоринский – Трофимовский-2 грузовым поездом была смертельно травмирована 58-летняя местная жительница.

По данному факту в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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