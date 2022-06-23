Фото пропавшей

Пропавшую в Забайкальском крае девушку ищут в Саратовской области. Об этом сообщает ГУ МВД Саратова.

По данным Забайкальской полиции, Веслополова Ольга Александровна 26 лет вышла из дома в поселке Холбон Забайкальского края 28 мая и не вернулась. Молодая женщина является инвалидом детства и нуждается в медицинской помощи.

Рост девушки- 175 см, среднее телосложение, глаза серые, темные волосы до плеч.

Особые приметы: справа возле уха бородавка, шрамы на ногах (после ожога).

У правоохранителей есть предположение, что женщина передвигается по территории России с водителями-дальнобойщиками.

Информацию о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить в УУР УМВД России по Забайкальскому краю по тел.: (8-302)-23-52-61, 23-57-08, д\часть 23-55-55.

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