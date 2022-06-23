Энгельсский район прощается с погибшим в ходе СВО моряком

Похороны солдата Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Украине погиб старшина флота из Энгельса, его звали Александр Смирнов. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в администрации муниципалитета.

Александру Смирнову было 45 лет, он учился в средней школе № 14, а затем закончил ПТУ № 9 по специальности «токарь». Известно, что он любил технику, занимался резьбой по дереву, был признан мастером «Золотые руки».

Александр Смирнов отслужил срочную службу матросом ВМФ на Дальнем Востоке. За время службы получил звание - старшина 2-й статьи. Погиб в ходе выполнения своего боевого долга на Украине.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.