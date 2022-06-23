Новый стадион

На сегодня, 23 июня, в Ртищево завершилась реконструкция городского стадиона. Теперь он стал современным и его нужно как можно активнее использовать летом. Об этом пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

В 2020 году жители Ртищево обратились к Вячеславу Володину с просьбой помочь в обновлении стадиона, который был построен в 1952 году и находился тогда в аварийном состоянии.

В том же году начались подготовительные работы. В прошлом году была выполнена основная часть, но из-за неэффективности подрядчика, работы затянулись. Стадион перенес сильные перемены: там заменили поле, трибуны, беговые дорожки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.