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Происшествия23 июня 2022 9:08

В Балаково мужчина пытался сжечь траву и поджег себя

Житель Балаково пострадал при попытке сжечь траву
Наталия Калинина

Вчера, 22 июня, в Балаково мужчина пострадал при попытке сжечь траву, об этом рассказали в ГУ МЧС по Саратовской области.

Инцидент произошел в районе 10:00 в СНТ «Цемент». 51-летний мужчина хотел сжечь сухую траву на своем приусадебном участке. Он разжег костер с помощью жидкости и оказался неосторожен.

На мужчине вспыхнула одежда, он проучил ожоги лица и кистей и попал в больницу.

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