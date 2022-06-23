Саратовской школе, где учился погибший герой СВО, «присвоили» имя Инстасамки

У каждого свои герои...

Сегодня, 23 июня, в Саратове произошло торжественное событие. В честь солдата Ильи Наумова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, в школе № 2 появилась мемориальная доска. Однако в то же время кто-то решил «поиграть» с названием учебного заведения и присвоил ему имя популярной рэп-исполнительницы Инстасамки на Гугл-картах.

Открытие мемориальной доски

Илья Наумов служил в мотострелковых войсках в Нагорном Карабахе, а потом прошел переподготовку в ВДВ и отправился на Украину. Там он погиб при обстреле ВСУ.

На церемонии установки мемориальной доски присутствовали родственники и друзья солдата, представители власти, а также сотрудники и ученики школы № 2. Открыли памятную доску выпускники 2022 года Иван Филиппов и Александра Цыпина. Присутствующие возложили цветы и почтили память погибшего минутой молчания.

Что до Инстасамки… Настоящее имя Дарья Зотеева, ей 22 года. Читает рэп, записывает пранки. Подтвержденных заслуг перед Родиной не имеет, однако теперь школе № 2 в Саратове, расположенной по адресу Мичурина, 16 "присвоили" ее имя.

Дети балуются?

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