Фото: Минкульт области

В городе прошла театрализованная акция «Саратов встречает Петра». Об этом сообщает Министерство культуры Саратовской области.

Вчера, 22 июня, в рамках проекта «Международные культурные центры 2022» для саратовцев прошла интерактивная театрализованная экскурсия «Саратов встречает Петра», организованная Саратовским академическим театром оперы и балета и Саратовским областным музеем краеведения.

Фото: Минкульт области

Специально для мероприятия был подготовлен исторический квест. Участники отгадывали загадки, играли на инструментах, учили танец и искали ответы по залам музея. В каждом зале музея участников ждали персонажи эпохи Петра Первого, которые ярко рассказывали о своём образе.

Завершилось мероприятие возле входа в Свято-Троицкий кафедральный собор, с участниками попрощался Петр I со своим писарем.

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