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Общество23 июня 2022 8:24

На пляже Саратова появятся пристань, бассейн и прокат лодок

Администрация Саратова рассказала о благоустройстве пляжа под мостом через Волгу
Наталия Калинина

На пляже под мостом Саратов-Энгельс должны появиться пристань, бассейн и прокат лодок. Об этом сообщает администрация города.

По замыслу властей на пляже появятся пристань, бассейн, прокат лодок, лагерь (палаточный), площадки для барбекю, сцену для фестивалей, а также арт-объект «Башня». Проект благоустройства пляжа опубликован для общественного обсуждения.

Проектом занимается институт «Саратовгражданпроект».

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