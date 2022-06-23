В Саратове мошенники обманули пенсионеров под видом сына и внучки-подростка

В Саратове мошенники обманули сразу двух пенсионеров. Они получили крупные суммы под видом сына и внучки-подростка.

В Кировском районе пострадал 80-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный, который представился сыном. Незнакомец рассказал, что стал виновником ДТП, в котором пострадала девушка, и теперь ему нужды 700 тысяч рублей на «решение проблем». Пенсионер испугался и передал пришедшему незнакомцу все свои сбережения: 150 тысяч рублей.

В Ленинском районе пострадал 82-летний житель. Ему позвонила девушка, которая представилась 15-летней внучкой. Она сообщила, что попала в больницу после ДТП с переломами ребер и ей нужны деньги на лечение. Пенсионер у своего дома передал неизвестному 500 560 рублей. При том, что его родственница находилась в безопасности.

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