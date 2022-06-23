Фото: СГАУ

Ученый совет СГАУ поддержал переименование вуза. Встреча прошла вчера, 22 июня.

Во время заседания отметили, что участие ученых СГАУ в создании новых опережающих технологий в сферах генетики, селекции, семеноводства, биотехнологии, агроинженерии позволит решить важную для государства задачу обеспечения продовольственной безопасности.

В связи с этим ученый совет единогласно поддержал программу трансформации вуза и принял решение ходатайствовать в адрес Министерства сельского хозяйства РФ о переименовании университета в «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова».

— Новое название университета будет способствовать фокусированию исследований по актуальным тематикам и позволит сосредоточить усилия ученых университета на приоритетных задачах развития агропромышленного комплекса. Также планируется открытие новых специальностей, направлений подготовки и образовательных программ по приоритетным направлениям научно-технологического развития, связанным с цифровым сельским хозяйством, биоинженерией, генетикой, гидромелиорацией, агрохимией, геоинформатикой. Всё это позволит увеличить количество преподавателей, научных сотрудников и студентов, повысить престиж» - сообщили в вузе.

Ведомственная принадлежность остается прежней.

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