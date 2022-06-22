Корсовет

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области стабилизировалась. Об этом стало известно на заседании координационного совета сегодня, 22 июня.

Главный санитарный врач области Ольга Кожанова рассказала, что по итогам прошедшей недели в Саратовской области стабильная эпидемиологическая ситуация. Показатель заболеваемости составил 25,8 на 100 тысяч населения, что все еще остается выше среднего показателя по стране.

— Темпы снижения заболеваемости в регионе замедленны, коэффициент снизился до 0,7 с 0,9. Удельный вес детского населения среди заболевших за последнюю неделю подрос до 20% за счет детей в возрасте до года и в возрастной категории 15-17 лет, — рассказала Кожанова.

Главный санитарный врач так же упомянула, что инфицирование детей чаще всего происходит в домашних условиях.

По словам Кожановой, во взрослых группах напротив, наблюдается снижение и стабилизация заболеваемости. Но пожилые люди в возрасте 65 и старше лет до сих пор в группе риска. группа риска до сих пор. По итогам недели проведено 130 тестов на 100 тысяч населения, и этот показатель необходимо поднять до 150 тестирований на 100 тысяч жителей.

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