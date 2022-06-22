Кадр с камер наблюдения

Укравшего из кассы 62 тысячи продавца задержали в Саратове. Об этом сообщает УМВД по Саратовской области.

Вчера, 21 июня, с заявлением о хищении денег в отделение полиции Волжского района обратился 38-летний представитель магазина, расположенного на улице Чернышевского. Мужчина рассказал, что 20 июня, примерно в 8 вечера неизвестный забрал из кассы 62 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего подозреваемого – жителя города Энгельс.

Ранее не судимый молодой человек признался в краже и рассказал, что устроился в магазин в качестве временного сотрудника, а в день кражи заступил на смену в качестве продавца-кассира. Молодой человек возместил ущерб полностью, тем не менее, уголовное дело было возбуждено.

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