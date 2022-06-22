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Общество22 июня 2022 11:28

В Саратове установят стелу «Город трудовой доблести» высотой 26,5 метра

Наталия Калинина
Установка стелы

Установка стелы

В Саратове установят стелу «Город трудовой доблести». Ее высота составит высотой 26,5 метра, о чем сообщает городская администрация.

Стела «Город трудовой доблести» будет открыта 2 июля. Она расположена на площадке в Заводском районе.

Уже установлен главный элемент памятника: стела высотой в 26,5 метра. Монумент будет иметь современное световое оформление.

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