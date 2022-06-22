Суд не отменил приговор таможеннику-взяточнику из Саратова

Первый кассационный суд оставил без изменений приговор таможеннику-взяточнику из Саратова, о чем сообщается в пресс-службе инстанции.

Ранее Ленинский районный суд признал бывшего начальника отдела контроля таможенной стоимости и службы выпуска товаров виновным во взяточничестве в особо крупном размере. С 2014 по 2018 год злоумышленник брал от разных предпринимателей деньги и «закрывал глаза» на то, как их продукция проходит таможенный контроль. За это время он успел получить 2,1 миллиона рублей.

Суд приговорил к 12 годам строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей. Его лишили звания полковника таможенной службы и запретили занимать подобные должности в течение пяти лет. Адвокат таможенника обжаловал решение суда первой инстанции, но Первый кассационный суд оставил приговор без изменений.

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