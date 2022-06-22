Фото: Утес Степана Разина

Дорогу к утесу Степана Разина отремонтируют почти за 100 миллионов рублей. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно контракту, выполнять работы на дороге к селу Белогорское будет ООО «Термостроймонтаж». Стоимость работ составит 98,6 млн рублей. По поручению врио губернатора области Романа Бусаргина было подписано постановление о передаче автоподъезда к селу на федеральный уровень

Всего в 2022 году на ремонт и содержание региональных трасс выделено 22 млрд рублей (средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», субсидии, иные межбюджетные трансферты, дополнительное финансирование и т.д.)

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