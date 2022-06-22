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Происшествия22 июня 2022 7:48

В Саратове обнаружено тело пенсионера с разбитой головой

Возбуждено уголовное дело об убийстве
Наталия Калинина
Фото: СУ СК - Саратов

Фото: СУ СК - Саратов

Вчера, 21 июня, в Саратове было обнаружено тело пенсионера с разбитой головой. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Тело было обнаружено вечером, в частном доме на улице Казанской. У 67-летнего мужчины была разбита голова.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого ищут.

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