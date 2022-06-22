В Саратове обнаружено тело пенсионера с разбитой головой

Фото: СУ СК - Саратов
Вчера, 21 июня, в Саратове было обнаружено тело пенсионера с разбитой головой. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Тело было обнаружено вечером, в частном доме на улице Казанской. У 67-летнего мужчины была разбита голова.
Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого ищут.
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