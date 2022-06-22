Пандемия коронавируса отняла у саратовцев по 1,2 года здоровой жизни

Больница в Саратовской области

За время пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего жителя Саратовской области сократилась на 1,2 года. К такому результату пришли специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни – это условный показатель, который рассчитывается Росстатом на основе выборочных данных о здоровье населения и статистики по смертности. Он позволяет оценить, в течение какого периода среднестатистический житель страны или региона будет хорошо себя чувствовать и не страдать от хронических болезней.

В Саратовской области за время пандемии этот показатель сократился на 1,2 года и составил 59,5 лет. Это чуть выше среднего показателя: эксперты насчитали пропавший у среднего россиянина год здоровой жизни. Однако если смотреть по Поволжью, то показатель неплохой. Для сравнения, в Мордовии показатель сократился на 9,5 лет.

Данные в ПФО

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