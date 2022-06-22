Роман Бусаргин
Роман Бусаргин высказался о Дне памяти и скорби. Информацию опубликовал телеграм-канал правительства области.
— Для нашей страны 22 июня 1941 года высечено на страницах истории огнем, болью, верой, жизнями защитников Родины, вступивших в схватку с фашизмом.
В День памяти и скорби мы возлагаем цветы к памятникам, чтобы почтить павших героев. Мы вспоминаем родных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Путь к Победе, трудный, кровопролитный, был пройден и враг повержен. Наш долг и всех будущих поколений - помнить о подвиге народа, сохранившего мир и свободу страны. Низкий поклон и слова искренней благодарности победителям! — пишет Бусаргин.
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