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Общество22 июня 2022 5:20

Роман Бусаргин высказался о Дне памяти и скорби

Бусаргин: Низкий поклон и слова искренней благодарности победителям
Евгений Бадиков
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин высказался о Дне памяти и скорби. Информацию опубликовал телеграм-канал правительства области.

— Для нашей страны 22 июня 1941 года высечено на страницах истории огнем, болью, верой, жизнями защитников Родины, вступивших в схватку с фашизмом.

В День памяти и скорби мы возлагаем цветы к памятникам, чтобы почтить павших героев. Мы вспоминаем родных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Путь к Победе, трудный, кровопролитный, был пройден и враг повержен. Наш долг и всех будущих поколений - помнить о подвиге народа, сохранившего мир и свободу страны. Низкий поклон и слова искренней благодарности победителям! — пишет Бусаргин.

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