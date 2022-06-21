Фото: Архив КП

Жительница Вольска получила штраф за трату пенсии умершего супруга. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, 67-летняя женщина в ноябре 2021 года, у банкомата решила проверить карту мужа, умершего в июне 2021 года. На карту мужчины ошибочно пришла пенсия в размере 8,8 тысяч рублей. Пенсионерка сняла деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.

Суд наказал пенсионерку штрафом в размере 5 тысяч рублей.

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