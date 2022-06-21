Фото: Архив КП
Жительница Вольска получила штраф за трату пенсии умершего супруга. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным ведомства, 67-летняя женщина в ноябре 2021 года, у банкомата решила проверить карту мужа, умершего в июне 2021 года. На карту мужчины ошибочно пришла пенсия в размере 8,8 тысяч рублей. Пенсионерка сняла деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.
Суд наказал пенсионерку штрафом в размере 5 тысяч рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.