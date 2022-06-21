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Происшествия21 июня 2022 7:09

В центре Саратова трехлетний ребенок поджег занавеску и спалил квартиру

Предварительно, малыш играл с зажигалкой
Евгений Бадиков
Фото: ГУ МЧС

Фото: ГУ МЧС

В центре Саратова трехлетний ребенок поджег занавеску и спалил квартиру. Об этом информирует ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 20 июня, в 11:52 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании в пятиэтажном доме №117 по улице Пугачева. В квартире находилась женщина и двое детей. По предварительной версии, один из детей, трехлетний ребенок, начал играть с зажигалкой и поджег занавеску, откуда огонь и распространился по комнате. Женщина взяла детей и выбежали на улицу, никто не пострадал.

Пламя тушили три пожарных расчета.

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