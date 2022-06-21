Лиса в Балаково

На пляже в Балаково к людям вышла худая и хромая лиса. Об этом в социальной сети написал один из жителей.

Как пишет пользователь Xyzo Mayer в группе «Типичный Балаково!» животное было замечено в районе пляжа в 1-ом микрорайоне.

- Бродит лиса с больной поврежденной лапой, очень исхудала. Буду благодарен если кто-нибудь подскажет куда обратиться за помощью, и кто вообще это должен решать, - пишет озадаченный балаковец.

Напомним, лисы являются одним из главных распространителей бешенства в регионе, так что лучше к диким животным не подходить.

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