Фото: ГИБДД

В Саратове пенсионерка попала под колеса электросамоката на Набережной. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 20 июня, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с участием электросамоката. Примерно в 20:30 напротив дома 5а по Набережной Космонавтов 22-летняя девушка на электросамокате Ninebot g30 сбила 70-летнюю пенсионерку.

В результате ДТП женщина госпитализирована в больницу.

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