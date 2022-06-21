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Происшествия21 июня 2022 6:03

В Саратове пенсионерка попала под колеса электросамоката на Набережной

В результате ДТП женщина госпитализирована в больницу
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Саратове пенсионерка попала под колеса электросамоката на Набережной. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 20 июня, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с участием электросамоката. Примерно в 20:30 напротив дома 5а по Набережной Космонавтов 22-летняя девушка на электросамокате Ninebot g30 сбила 70-летнюю пенсионерку.

В результате ДТП женщина госпитализирована в больницу.

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