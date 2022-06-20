фото: архив КП
Жителя Аткарска оштрафовали на 20 тысяч за уклонение от армии. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
В городе Аткарске Саратовской области суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который уклонялся от призыва на военную службу.
Парень трижды получал повестки, но так и не пришел в военкомат, где должен был пройти все процедуры, связанные с военной службой.
Уточняется, что горожанин не собирался идти в армию.
- С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - отметили в надзорном ведомстве.
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