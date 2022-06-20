фото: Министерство информации и печати области

Саратовцев приглашают на «Кино для всех под открытым небом на Складах Рейнеке». Об этом сегодня, 20 июня, сообщает министерство информации и печати области.

21 июня в 21:00 состоится эксклюзивный показ художественного фильма «Семь пар нечистых».

Мероприятие приурочено к памятной дате — годовщине начала Великой Отечественной войны.

Проект организует областной киновидеоцентр и Саратовский филиал «РОСИЗО».

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