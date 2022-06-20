фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Балаково инспектора ДПС обвиняют в фальсификации доказательств. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

14 февраля 2022 года несовершеннолетний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2112», совершил наезд на 73-летнюю женщину, следующую по пешеходному переходу по проезду Энергетиков города Балаково. В процессе разбора ДТП отец несовершеннолетнего водителя попросил прибывшего инспектора ДПС не оформлять данное происшествие в установленном законом порядке с целью не привлечения его сына к ответственности. Удостоверившись в отсутствии у пострадавшей претензий, сотрудник полиции, будучи осведомленным об обстоятельствах получении женщиной телесных повреждений, составил протокол объяснения последней, куда внес заведомо ложные сведения о получении ей травм при падении.

Противоправная деятельность сотрудника полиции была выявлена сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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