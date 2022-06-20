Саратовскую строительную компанию подозревают в хищении 11 миллионов в Элисте

В Элисте на компанию из Саратовской области завели уголовное дело о хищении 11 миллионов. Информация об этом содержится на сайте прокуратуры республики Калмыкия.

Нарушения были обнаружены при строительстве катка, в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годах».

В декабре 2019 года министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия подписало концессию. Фирма обязалась спроектировать и построить каток, на это были выделены бюджетные средства.

Работы по строительству объекта завершены в июле 2021 года. Однако саратовская фирма сэкономила на строительстве катка, присвоив себе более 11 миллионов рублей на строительстве катка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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