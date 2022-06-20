Саратовских кинологов поздравили с профессиональным праздником

Кинологи

Сегодня, 20 июня, сотрудники кинологической службы отмечают свой профессиональный праздник. К поздравлениям специалистов присоединился начальник управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

Приказ о создании поисковой кинологической службы отряда «Центроспас» был подписан 20 июня 1996 года, поэтому 20 июня кинологи службы спасения России отмечают свой профессиональный праздник.

- Сейчас уже невозможно представить работу спасателей без четвероногих друзей и полноценных сотрудников облспаса. Они всегда рядом – на службе спасения и безопасности человека. Желаю вам здоровья, мира, добра, благополучия! – написал Юрин в своем Телеграме.

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