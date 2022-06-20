Фото: ГУ МЧС - Саратов

Сегодня, 20 июня, в Саратове загорелся склад стройматериалов, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 15.56. Пожар случился по адресу Ново-Астраханское шоссе, 64 А, в промзоне на территории частной стройбазы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Горели деревянные паллеты и шпалы.

В 16.39 пожар был локализован. На месте работали 4 пожарных расчета.

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