Фото: СУ СКР

В Саратовской области акушера признали виновной в смерти пациентки. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным суда и следствия, 19 марта 2020 года, врач акушер-гинеколог проводя операцию пациентке в ГУЗ СО «Озинская РБ» допустила ряд ошибок. Пациентка получила повреждения внутренних органов, ее экстренно отправили в Саратов, где она и скончалась

Подсудимой назначено ограничение свободы на срок 1 год 8 месяцев.

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