Фото: пресс-служба Правительства области

К началу учебного года в Заводском районе будут готовы две обновленные школы. Об этом стало известно из телеграм-канала правительства Саратовской области.

Ранее с инициативой постройки этих объектов выступил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обе школы находятся в активно растущих микрорайонах, есть большая потребность в дополнительных площадях. При его поддержке строительство пристроек вошло в нацпроект «Образование».

В школе №5 завершается строительство 5-этажной пристройки на 922 места. Кроме того, основное здание школы вошло в Президентскую программу капремонта. Таким образом, после завершения реконструкции в ней смогут учиться более 1700 детей. Это будет одна из самых больших школ в Заводском районе.

Сейчас в здании идет фасадная и внутренняя отделка. Подрядчик заверил, что строительные работы завершат к 15 августа, чтобы 1 сентября начались занятия.

В школе №84 идет строительство пристройки с бассейном. Основное здание также вошло в федеральную программу капремонта. После расширения в школе смогут учиться 1300 школьников. Строительные работы идут по графику.

— Благодаря помощи Вячеслава Викторовича Володина мы смогли войти в федеральные программы. Никаких компромиссов быть не может – к 1 сентября оба объекта должны быть готовы. Для этого строителям необходимо уйти с объектов к 15 августа. Осталось 2 месяца. Подрядчики подтвердили, что выполнят работы в срок. А уже 1 сентября дети пойдут в обновленные школы, - поставил задачу Роман Бусаргин.

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