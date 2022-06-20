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Общество20 июня 2022 6:11

Бусаргин: цементный завод в Вольске не закроют

Планируется инвестировать 700 миллионов рублей
Евгений Бадиков
Роман Бусаргин на ПМЭФ

Роман Бусаргин на ПМЭФ

Бусаргин: цементный завод в Вольске не закроют. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы региона.

Роман Бусаргин на Петербургском международном экономическом форуме пообщался с представителями компании, которой принадлежит цементный завод в Вольске.

На данный момент завод продолжает работать, планов по его закрытию нет. На этот год руководством утверждена инвестиционная программа на 700 млн рублей. Представители компании-владельца подтвердили, что эти средства будут вложены в развитие производства.

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