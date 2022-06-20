Фото: ГИБДД

В Саратовской области байкер сбил корову и попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 19 июня, пример в 8:10 произошло ДТП с участием мотоциклиста. На 156-м км автодороги Пенза-Балашов-Михайловка в Аркадакском районе 37-летний мотоциклист, управляя мотоциклом Honda CBR1000BA сбил корову.

В результате столкновения корова погибла, байкер госпитализирован в больницу.

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