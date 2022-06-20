Володин: в этом году 1500 детей-сирот Саратовской области получат квартиры

Вячеслав Володин

Володин: в этом году почти 1500 детей-сирот Саратовской области получат квартиры. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина.

По заявлению спикера госдумы, в 2023 году перед местной властью стоит задача не сбавлять темпы и обеспечить квартирами 1500 детей-сирот. Таким образом к 2024 году получится выйти на норматив выдачи жилья год в год.

—Мы в этом году приобретем почти 1500 квартир и это на контроле у Романа Викторовича и на будущий год также 1500 квартир надо приобрести, и мы выходим на решенную проблему. Причем дальше из года в год мы можем обеспечивать ребятишек жильем — рассказал Вячеслав Володин.

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