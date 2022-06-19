Медицинские работники Саратовской области отмечают свой профессиональный праздник

Роман Бусаргин поздравил медиков области с Днем медицинского работника. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы Саратовской области.

— Уважаемые сотрудники учреждений, ветераны здравоохранения Саратовской области! Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Этот праздник в знак огромного уважения к вашему труду. Еще одна прекрасная возможность высказать слова искренней благодарности. За спасенные жизни и здоровье людей. За героизм и самоотверженность. За ваши знания, опыт, умения, которые так нужны, чтобы вылечить заболевших и вернуть им силы.

Здравоохранение области наполняется современными технологиями, практиками, оборудованием, поликлиниками и больницами. Это новое качество медицинской помощи населению, новые условия работы медиков. Это залог и прочная основа для достижения поставленной цели - демографического благополучия нашего региона.

Желаю всем добра, большого счастья и крепкого здоровья, —пишет Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.